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Kaynak: İHA

Kurulan dev ekranda çizgi film gösterimi yapılırken, ellerinde çerezleriyle alana gelen çocuklar açık havada film izlemenin keyfini yaşadı. Etkinliğe büyükler de ilgi göstererek, çocukların sevincine ortak oldu.

Mahalle sakinleri, geçmişteki mahalle kültürünü ve dayanışma ruhunu yeniden canlandıran etkinliğin adeta "Vizontele" filmindeki sahneleri hatırlattığını belirtti. Etkinliğin mahallede güzel bir atmosfer oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, çocuklara unutulmaz bir akşam yaşatan Zekeriya Çügen’e teşekkür ettiler.