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Kaynak: İHA

Hakkari merkeze bağlı Geçitli köyünde, havaların ısınmasıyla eş zamanlı olarak görülen çekirge sürüsü yerel halkı harekete geçirdi. Her geçen gün sayıları hızla katlanan çekirgeler, başta meyve bahçeleri olmak üzere ekili tarım alanlarını istila etmeye başladı.

Kısa sürede tüm köyü saran çekirgelerin özellikle meyve ağaçlarının dal ve yapraklarını kapladığını belirten köy sakinleri, acilen önlem alınmasını talep ediyor. Vatandaşlar, yetkililerin müdahale etmemesi durumunda bu yılki tarımsal üretimin çok büyük zarar göreceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yaşanan istilayı cep telefonu kameralarıyla da kayda alan ve ekili alanlarını kaybetme korkusu yaşayan köylüler, yaz mevsiminin gelişiyle artan bu yoğunluğun bir an önce kontrol altına alınmasını bekliyor.