Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan askeri üs bölge yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Yer yer kalınlığı 6 metreyi aşan kar, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

Yüksekova ve Şemdinli'de son zamanlarda etkili olan kar yağışı ile birlikte askeri üs bölge yolları kapandı. Yolun açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği bölgede zorlu bir mücadele yürüttü. O anlar, ekiptekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Uzun uğraşlar sonucu yol yeniden ulaşıma açılırken, bölgede yol genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğü söylendi.