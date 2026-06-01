Yeni Köprü Tüneli’nden Yüksekova yönüne ilerleyen Kurt, tünel çıkışına yaklaşık bir kilometre mesafedeki Çalımlı köyü civarında anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, anne ayının yavrularıyla birlikte dağlık bölgede dolaştığı, yavruların ise zaman zaman çevreyi merakla keşfettiği görüldü.

Bahar mevsimiyle birlikte doğanın yeniden hareketlendiğini ifade eden Hüseyin Kurt, karşılaştığı manzaranın etkileyici olduğunu belirterek, “Bu eşsiz coğrafyada yaptığım gezi sırasında anne ayı ve yavrularını görme fırsatı buldum. Onları rahatsız etmeden ve güvenli mesafeyi koruyarak görüntüledim. Hakkâri, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, zengin yaban hayatıyla da öne çıkan bir bölge” diye konuştu.

Uzmanlar ise yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların hayvanlara yaklaşmaktan kaçınmaları, doğal yaşamlarını olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunmamaları ve yaşam alanlarına saygı göstermeleri gerektiğini hatırlattı.