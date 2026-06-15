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Kaynak: DHA

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi'nde dün sabah saatlerinde İstanbul’da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, bir süre önce boşanmak istediğini söyleyip evi terk eden Adilşah Gezer'in Şemdinli’deki ailesinin evine gitti. Burada çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran Gezer, 3 çocuk annesi eşi Adilşah Gezer ile kayınvalidesi Habibe Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir'e ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 4 kişi hayatını kaybetti. Musa Gezer, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti. Ağır yaralanan Musa Gezer, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından 4 kişinin cenazesi, gece saatlerinde aileleri tarafından alınarak Şemdinli'ye getirildi. Bugün Beşevler Mahallesi Camisi'nde aile bireyleri için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Adilşah Gezer, Habibe Demir, Gökhan Demir ve Keve Demir'in cenazeleri, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Cenazeye ailenin yakınlarıyla Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da katıldı.

Musa Gezer'in tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.