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İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7’nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Hava destekli operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin, 39 kilogram asit nnhidrit (Ham Madde) maddesi çıktı.

Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.