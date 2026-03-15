Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş ağır ceza kararı bulunan T.G., A.G., F.K., H.D. ve H.K. isimli şahıslar Yüksekova ilçesinde tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada “suç ve suçlularla mücadelede kararlılıklarının sürdüğünü” vurguladı. Yakalama operasyonunun, il genelinde asayiş ve adaletin sağlanması yönündeki çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.Yetkililer, benzer suçlardan aranan diğer şahısların da yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.