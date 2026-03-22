Hakkari’de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi. Valilik, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde tüm okulların 23 Mart Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı ve karla karışık yağmur beklendiği belirtildi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının etkili olacağı ve buzlanma riskinin artacağı ifade edildi.

Olası olumsuzlukların önüne geçmek ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla il merkezi ve Yüksekova’daki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, okul öncesinden liseye kadar eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri de bu kapsamda yer aldı.

Öte yandan kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan çalışanların ve 0-12 yaş arası çocuğu olan kamu personelinden bir ebeveynin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Sağlık, güvenlik ve acil hizmetlerde görev yapan personelin izin durumlarının ise kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurumlar tarafından planlanacağı ifade edildi.