Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Hakkari halkı istedi Türk bayrağı dikildi: Sınırdaki şelaleye Mehmetçik dokunuşu

Hakkari halkı istedi Türk bayrağı dikildi: Sınırdaki şelaleye Mehmetçik dokunuşu

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Irak sınırında bulunan Balkaya Dağları’ndaki şelalenin girişine bölge halkı Türk bayrağı dikilmesini ve talebe konulmasını talep etti. Talep üzerine Mehmetçik harekete geçerek Türk bayrağını dikti.

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Hakkari halkı istedi Türk bayrağı dikildi: Sınırdaki şelaleye Mehmetçik dokunuşu - Resim: 1

Irak sınırında bulunan 2 bin 400 rakımdaki Balkaya Dağları, güvenlik güçlerinin önceki yıllarda yürüttüğü başarılı operasyonlarla terörden arındırıldı. Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgedeki doğal güzellikler de vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

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Hakkari halkı istedi Türk bayrağı dikildi: Sınırdaki şelaleye Mehmetçik dokunuşu - Resim: 2

Yöre sakinleri, dağın eteklerinde metrelerce yükseklikte akan Koçyiğit köyü sınırındaki şelale için sınır hattında görevli askerlerden bayrak ve tabela talebinde bulundu.

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Hakkari halkı istedi Türk bayrağı dikildi: Sınırdaki şelaleye Mehmetçik dokunuşu - Resim: 3

Bunun üzerine harekete geçen Mehmetçik, şelalenin girişine 10 metre yüksekliğinde Türk bayrağı direği dikti, "Bayraklı Şelale" yazılı tabela yerleştirdi. Yemyeşil dağın ortasındaki şelaleyi ziyaret edenler, Türk bayrağı önünde fotoğraf çektiriyor, güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

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Hakkari halkı istedi Türk bayrağı dikildi: Sınırdaki şelaleye Mehmetçik dokunuşu - Resim: 4

"ASKERLERİMİZ TALEBİMİZİ GERİ ÇEVİRMEDİ"

Bölge sakinlerinden Seymen Miroğlu, şelalenin Derecik'in önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

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Hakkari halkı istedi Türk bayrağı dikildi: Sınırdaki şelaleye Mehmetçik dokunuşu - Resim: 5

Şelalenin girişine Türk bayrağı dikilmesini talep ettiklerini belirten Miroğlu, şunları kaydetti:

"Askerlerimiz talebimizi geri çevirmedi. İlçenin farklı noktalarında olduğu gibi şelalemize de şanlı bayrağımızı diktiler. Çok güzel bir görüntü kattı. Emeği geçen komutanlara ve Mehmetçiğe teşekkür ediyorum."

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Hakkari halkı istedi Türk bayrağı dikildi: Sınırdaki şelaleye Mehmetçik dokunuşu - Resim: 6

Zahit Erk ise "Burada görevli askerlerden bayrak talep ettik. Onlar da bizi kırmayıp geldiler. Gördüğünüz gibi şanlı bayrağımızı diktiler. Buradan tüm askerlerimize canıgönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA
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