Anayasa Mahkemesi (AYM), mahkemelerde yaşanan "disiplin hapsi" uygulamalarına ilişkin hukuk dersi niteliğinde bir karar aldı. Nevşehir’de yaşanan bir olay üzerinden verilen karar, artık duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle verilen hapis cezalarının denetimsiz kalamayacağını tescilledi.

TUTANAK TARTIŞMASI HAPSE GÖTÜRDÜ

Türkiye gazetesinin haberine göre, sanık, tanık beyanının tutanağa yanlış geçirildiğini ileri sürerek mahkeme başkanıyla tartıştı. Duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılan sanık, hakim kararıyla bir gün disiplin hapsine çarptırıldı. İtiraz yolu kapalı olan bu cezayı çeken vatandaş, özgürlüğünün haksız yere kısıtlandığı ve kararı denetletecek bir merci bulamadığı gerekçesiyle soluğu Anayasa Mahkemesi’nde aldı.

AYM: İTİRAZ YOLUNUN OLMAMASI HAK İHLALİDİR

Yüksek Mahkeme Bireysel başvuruyu inceleyerek hürriyeti kısıtlayan her türlü yaptırımın mutlaka yargısal bir denetime tabi olması gerektiğini vurguladı. Kararda, disiplin hapsi gibi doğrudan özgürlüğe müdahale eden kararların "kesin" olmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

50 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Başvurucunun "hükmün denetlenmesini talep etme hakkının" ihlal edildiğine hükmeden AYM, mağduriyetin giderilmesi için 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. AYM'nin kararı, mahkemelerde verilecek disiplin hapsi cezalarına karşı itiraz yolunun açılmasına yönelik emsal oldu.