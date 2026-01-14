Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı, 23. Ceza Dairesi Hakimi'ne, oturdukları sırada silahla ateş etti. Kadın hakim, kasık bölgesinden yaralandı.



Savcı, ikinci kez ateş etmek isterken, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi.





ADLİYEYE GETİRİLDİ

Kasığından yaralanan kadın hakim hastaneye kaldırıldı. Hakime silahla saldıran savcı ise gözaltına alındı. Savcı gözaltı işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.