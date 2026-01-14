Türkiye, İstanbul’da dün Savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı Kahraman’ı odasında silahla vurmasını konuşmaya devam ediyor. Kılıçarslan'ın ikinci atışını hükümlü çaycı Yakup Karadağ engellemişti.

Savcının hakime takıntılı olduğu, daha önce kadın şiddeti dosyalarında görev yaptığı ve Kahraman’ın da polis korumasında olduğu iddia edilmişti.

Hakim Aslı Karaman’ı silahla ateş ederek yaraladıktan sonra gözaltına alınan savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. İfadesi alınan Kılıçaslan “kasten insan öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.