Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis reklamı soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkmıştı. Saran'ın verdiği ifade belli oldu.

Sadettin Saran, yasa dışı bahis reklamı soruşturması kapsamında hakim karşısında savunma yaptı.

Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre Saran'ın açıklamaları şu şekilde:

- Aylık gelirini 5 milyon TL olarak beyan etti.

- “Esas işimiz spor yayıncılığı. Yurt dışından gelen yayınların içindeki reklamlara müdahale edemiyoruz” dedi.

- Reklamlara müdahalenin teknik olarak sinyal bozulmasına yol açacağını savundu.

- Soruşturma açılmadan önce yayıncıları temiz sinyal konusunda uyardıklarını, sonuç alamayınca bazı ligleri yayından kaldırdıklarını söyledi.

- UEFA Başkanı ile görüştüklerini, konunun Cumhurbaşkanı’na iletildiğini aktardı.

- “Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Yasa dışı bahis özendirmemiz yok” dedi.

- Reklam üreten veya yerleştiren taraf olmadığını belirterek beraat talep etti.