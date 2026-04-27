Olay, dün akşam saatlerinde Kırşehir'de yaşandı. Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve Kırşehir Hakimi Berna Saçan Türker’in 2,5 yaşındaki oğulları Mustafa Kemal Türker’in yediği çilek nefes borusuna kaçtı. Ailenin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından küçük çocuk, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Kemal Türker, burada doktorların gösterdiği tüm çabalara karşın kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

DEVLET ERKANI CENAZE TÖRENİNDE SAF TUTTU

Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Kemal Türker için Kırşehir Ahi Evran Camii’nde bir tören düzenlendi. Törene, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan, HSYK 1’inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, HSYK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, çok sayıda hakim, savcı ve vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze, defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.

ADALET BAKANI GÜRLEK’TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yayımladığı mesajda ailenin acısını paylaşarak "Kırşehir Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Hamza Türker ve Kırşehir Hakimimiz Sayın Berna Saçan Türker’in kıymetli evlatları Mustafa Kemal Türker’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Evlat acısı, tarifi en zor imtihanlardan biridir. Bu büyük kaybın acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum evladımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.