Hakem, TFF tarafından uzun süre görev almayınca önceki gün istifasını sunarak aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Yakın çevresinden öğrenilen bilgiye göre Kardeşler bundan sonra futbolcu menajerliği mesleğine adım atacak.

Söz konusu maçta Trabzonspor'un hızlı atağını durduran kararıyla büyük tepki toplayan Kardeşler'e TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında ağır ifadeler kullanmıştı. Başkan, hakemin hatasını kabul etmesine rağmen "Hata değil, planlı eylem" şeklinde konuşmuştu.

HT Spor'un aktardığına göre o tarihten bu yana sahalardan uzak tutulan Arda Kardeşler istifasını vererek hakemliği bıraktı. Futbol dünyasını iyi tanıyan isim, bundan sonra menajerlik yaparak yoluna devam etmeyi planlıyor."

BU YÜKLE YAŞAYAMAM

"Kardeşler, kararın ardından HT Spor'a yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: "TFF Başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi. Evet, pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. 'Planlı eylem' ifadesi beni hedef gösterdi ve bu durum beni çok üzdü. Bahsedilen planlı eylem nedir, bunun açıklığa kavuşmasını istiyorum. Bu yükle yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım."