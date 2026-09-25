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Avrupa basketbolunda yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir hakem krizi yaşandı.

Basketfaul sitesinin derlediği habere göre; ABA Ligi yönetimi ile hakemler arasında ücretler konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine ABA Ligi ve ABA Lig 2'nin ilk hafta karşılaşmaları ertelendi.

Organizasyonun yeni sezonunun 25 Eylül'de oynanması planlanan Cibona-Buducnost karşılaşmasıyla başlaması bekleniyordu.

HAKEMLER ÜCRETLERİ YETERSİZ BULDU

Krizin temelinde hakemlere ödenecek ücretler konusunda yaşanan anlaşmazlık bulunuyor.

Hakemler belirlenen ücretlerin yetersiz olduğunu belirtirken lig yönetimi ise hakemlerin talep ettiği rakamların kabul edilebilir seviyede olmadığı görüşünü savundu.

Tarafların ortak noktada buluşamaması üzerine ilk hafta programı ertelendi.

YABANCI HAKEM FORMÜLÜ GÜNDEME GELDİ

ABA Ligi yönetiminin yaşanan anlaşmazlık sırasında farklı ülkelerden hakemlerle temas kurduğu belirtildi.

Bu kapsamda Kolombiya, Estonya ve Norveç'in de aralarında bulunduğu ülkelerden hakemlerin maçlarda görevlendirilmesi seçeneği değerlendirildi. Ancak lig yönetimi daha sonra yabancı hakem planından vazgeçti.

Hakemler ile yönetim arasındaki ücret görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı ve ertelenen karşılaşmaların hangi tarihlerde oynanacağı ise merak konusu oldu.