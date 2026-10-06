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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi, soruşturma kapsamında tutuklanan üç isim hakkında ihraç kararı aldı.

Dernekten yapılan açıklamada kararın, yaşanan sürecin derneğin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerindeki etkileri değerlendirilerek alındığı belirtildi.

3 İSİM DERNEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Karar kapsamında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif hakkında ihraç kararı verildi.

SORUŞTURMADA 7 TUTUKLAMA

Hakemlere yönelik yürütülen soruşturmada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklanırken Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturmanın devamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alınmıştı. Paylaşılan son bilgilere göre soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında hakemlere yönelik iddiaların incelenmesine devam ediliyor.