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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet ile iş insanı İdris Altunel bir araya geldi. Görüşmede hakem ve gözlemcilere yönelik sağlık imkânlarından sosyal projelere kadar farklı iş birliği başlıkları ele alındı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, sağlık, turizm ve inşaat başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanı İdris Altunel’i ziyaret etti.

Görüşmede hakem ve gözlemci camiasının sosyal hayatına katkı sağlayabilecek çalışmaların yanı sıra sağlık alanında sunulabilecek imkânlar, sosyal sorumluluk projeleri ve farklı iş birliği seçenekleri değerlendirildi.

MİNNET: “GÜZEL ÇALIŞMALARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM”

TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gerçekleştirdiğimiz samimi görüşmede, hakem ve gözlemci camiamızın sosyal hayatına katkı sağlayabilecek çalışmalar, sağlık alanındaki imkânlar, sosyal sorumluluk projeleri ve farklı iş birliği alanları üzerine istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve camiamıza gösterdiği yakın ilgi için İdris Altunel’e teşekkür ediyor, bu değerli buluşmanın önümüzdeki dönemde güzel çalışmalara vesile olmasını diliyorum.”

ALTUNEL: “ORDU’MUZU EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR”

İdris Altunel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet’in çalışmalarına dikkat çekti.

Altunel, “TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet kardeşim kurumumuzu ziyarete gelmiştir. Kendisini başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, Ordu’muzu en güzel şekilde temsil ettiğine inanıyorum. Bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diliyorum” dedi.