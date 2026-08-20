Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), 2026-2027 sezonu öncesinde hakem ve gözlemcilerin maç tazminatı ile harcırah ücretlerinin ekonomik şartlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na talepte bulundu.

ÜCRETLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu, yeni sezon öncesinde hakem ve gözlemcilerin ekonomik haklarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Geçtiğimiz sezon TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu tarafından, özellikle amatör futbol başta olmak üzere hakem ve gözlemci ücretlerinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştı.

İl hakem ve gözlemcilerine yönelik düzenlemenin olumlu karşılandığı belirtilirken, diğer kategorilerde ve özellikle bölgesel düzeyde görev yapan hakem ve gözlemciler açısından aynı ölçüde yeterli bir iyileşme sağlanamadığı ifade edildi.

İL, PGL VE KLASMAN HAKEMLERİ İÇİN TALEP

Yeni sezon öncesinde il hakem ve gözlemcileri başta olmak üzere, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) hakem ve gözlemcileri ile klasman hakem ve gözlemcilerinin ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi talep edildi. TFFHGD, yapılacak düzenlemede günümüz ekonomik şartlarının yanı sıra hakem ve gözlemcilerin üstlendiği emek ve sorumluluğun da dikkate alınmasını istedi.

“TALEPLERİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ”

TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu, TFF’ye iletilen taleplerin tüm hakem ve gözlemcilerle açık ve şeffaf şekilde paylaşıldığını belirterek, geçtiğimiz sezon gösterilen yaklaşımın yeni sezonda da devam edeceğine inandıklarını ifade etti. Açıklamada, hakem ve gözlemci camiasının yanında olduğunu ifade eden ve bu camia içerisinde sorumluluk üstlenen herkesin, konu hakem ve gözlemcilerin emeği ve ekonomik hakları olduğunda da aynı hassasiyeti göstermesi gerektiği vurgulandı.

“SORUNLAR SADECE KONUŞULMAMALI, ÇÖZÜLMELİ”

TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu açıklamasında, “Hakem ve gözlemcilerimizin sorunları yalnızca konuşulacak değil, çözüm üretilmesi gereken sorunlardır” ifadelerine yer verdi. Genel Merkez olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, talepleri açıkça ortaya koyduklarını ve süreci takip ettiklerini belirten TFFHGD yönetimi, sorumluluk makamında bulunanların da aynı iradeyi göstermesi gerektiğini ifade etti.

SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİP EDİLECEK

Genel Merkez Yönetim Kurulu, hakem ve gözlemcilerin hak ettiği ücretlere ulaşması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve gerektiğinde tüm girişimleri kararlılıkla yapacaklarını açıkladı. Dernek yönetimi, ücret ve harcırah düzenlemesine ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaşırken gözler şimdi Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezon için atacağı adımlara çevrildi.