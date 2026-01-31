Eski milli futbolcu ve yorumcu Tanju Çolak, Kasımpaşa-Samsunspor maçının hakemi Çağdaş Altay’ın performansını sert bir dille eleştirdi.

‘BU MAÇIN KAZANANI TAM DA BUNU YAPTI’

Samsun Gazetesi’ndeki köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullanan Çolak, "Böyle maçlar şov maçı değildir; böyle maçlar karakter maçıdır. Rakipte kağıt üstünde kalite var, isim var, mesaj var. Ama sahada bazen bir şey daha değerlidir: omuz omuza durmak, kaleyi net bulmak, son ana kadar inanmaktan vazgeçmemek. Bu maçın kazananı tam da bunu yaptı" diye yazdı.

TANJU ÇOLAK ÖFKE KUSTU: ‘HAYIRDIR! NEYDEN KORKUYORSUN?’

Samsunspor’un oyun düzenine değinen Tanju Çolak, "Samsunspor’da en ciddi tehlike Olivier Ntcham ile geldi; ceza dışından kaleyi yokladı, kaleciyi çalıştırdı. Kasımpaşa’nın en etkili silahı İrfan Can Kahveci’ydi; ama onun frikiğinde ve şutunda sahneye Okan Kocuk çıktı. O kurtarışlar devreyi değil, maçın sonunu da hazırladı. Kasımpaşa kalesinde de Giannis Gianniotis ayakta kaldı; bu bir “kaleciler maçı”na dönüyordu." dedi.

Tanju Çolak'dan sert eleştiri

Maçın hakemi Çağdaş Altay’ın Emre Belözoğlu ve İrfan Can’a yaptığı muameleyi eleştiren Çolak, sert bir dille şunları dile getirdi:

“Kasımpaşa daha çok denedi, daha çok bastı; Samsunspor ise kaleyi daha net buldu ve 90’da tek hamleyle maçı aldı.

İrfan Can ve teknik direktör Emre Belözoğlu’nun dokunulmazlıkları mı var? Bu Çağdaş Altay denilen zat! Neden korkuyorsun? Hayırdır? Sana küfrediliyor ve sen bunları yutuyorsun, yazıklar olsun! Peki bu VARDakiler bu küfürleri duymadılar mı? Çağdaş Altay! Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir kez! İstanbul maçına İstanbul hakemi atamak! Ancak bu MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapacağı aymazlıktır.”