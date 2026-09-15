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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Oğuz Aydın'ın rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakem Mehmet Türkmen faul kararı vererek oyunu durdurdu.

Hakemin düdüğüne tepki gösteren Oğuz Aydın'ın itirazı sonrası dikkat çeken bir an yaşandı. Hakem Mehmet Türkmen, futbolcuya sırtı dönük bir şekilde sarı kart çıkardı.

Saha içindeki bu tutum sosyal medyada geniş yankı uyandırırken eski hakemlerin de eleştirilerine neden oldu. Mehmet Türkmen'in sırtı dönük kart göstermesi, pozisyonda hatalı bir karar verilmiş olmasına bağlandı.

"OYUNCUNUN GÖZLERİNE BAKMAKTAN NEDEN ÇEKİNİR"

Eski FIFA Hakem Eğitimcileri Paneli Üyesi, eski FIFA Gözlemcisi ve eski Süper Lig Yardımcı Hakemi Serdar Akçer, yaşanan olayı değerlendirdi.

Türkmen'in tavrını eleştiren Akçer, "FIFA hakemimiz Mehmet Türkmen Fenerbahçeli Oğuz'a sarı kart gösteriyor. Bir hakem neden oyuncunun gözlerine bakmaktan çekinir ki! Oyuncuya arkasını dönerek kart göstermek nedir?" ifadelerini kullandı.