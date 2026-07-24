Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, "hakaret" suçundan hakkında 1 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.
JASAT ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanması amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.