İtalya Serie A’nın 33. hafta mücadelesinde Inter, San Siro’da Cagliari’yi 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada ev sahibi ekip ikinci yarıda etkili oldu.

THURAM, BARELLA VE ZIELINSKI SAHNEDE

52. dakikada son haftaların formda ismi Marcus Thuram Inter’i öne geçirirken, 56. dakikada Nicolo Barella farkı ikiye çıkardı.

Maçın uzatma bölümünde ise Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski skoru belirleyen golü kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER TARAFTARI TARAFINDAN ONURLANDIRILDI

Inter’de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 85 dakika görev yaptı. Deneyimli yıldız, oyundan çıkarken Inter taraftarı tarafından alkışlandı ve tezahüratlar eşliğinde kenara geldi.

SEMİH KILIÇSOY OYNAYAMADI, KARAR TARTIŞILDI

Cagliari’de forma giyen Semih Kılıçsoy ise mücadelede süre alamadı. Genç futbolcunun teknik direktör Fabio Pisacane tarafından oynatılmaması tartışma yarattı.

Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz hafta oynanan Cremonese maçında da forma şansı bulamamıştı.

CAGLIARI SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİNİ ALACAK MI?

Sezon başında Beşiktaş’tan 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan genç golcü, İtalyan ekibiyle çıktığı 25 maçta 4 gol kaydetti. Cagliari’nin Semih’in bonservisini alıp almayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

INTER SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Bu sonuçla Inter, yenilmezlik serisini 6 maça çıkararak 78 puanla liderliğini sürdürdü ve bu hafta Lazio ile karşılaşacak olan Napoli ile olan puan farkını 12'ye çıkardı.

Cagliari ise 33 puanla 16. sırada kaldı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Serie A'da bir sonraki hafta Inter deplasmanda Torino’ya konuk olacak. Cagliari ise sahasında Atalanta’yı ağırlayacak.