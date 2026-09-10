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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci ve video aktivisti Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık, sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin’in “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Savcının mütalaasında iki sanığın da müşterek fail olarak değerlendirilmesi ve tutukluluk hallerinin devam ettirilmesi talep edildi. Sanıkların, Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 ve 81/1. maddeleri kapsamında cezalandırılması istendi.

TOSUN'UN AVUKATLARINDAN DURUŞMA ÇAĞRISI

Savcının mütalaasının ardından Hakan Tosun’un avukatları da davanın kamuoyu tarafından takip edilmesi için çağrıda bulundu.

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, Tosun’un yaşamı boyunca doğanın ve hak arayanların yanında yer aldığı, hakikatin peşinden gittiği vurgulandı.

Açıklamada davanın cezasız kalmaması gerektiği belirtilirken, adaletin eksiksiz sağlanması amacıyla Tosun’un arkadaşları, meslektaşları, basın çalışanları, demokratik kitle örgütleri ve kamuoyunun duruşmaya katılması istendi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 22 EYLÜL'DE

Davanın bir sonraki duruşması 22 Eylül 2026 Salı günü saat 14.00'te Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmada savcının mütalaasının ardından sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi bekleniyor.

HAKAN TOSUN'A NE OLMUŞTU?

Gazeteci ve video aktivisti Hakan Tosun, 10 Ekim 2025 gecesi İstanbul Esenyurt'ta ailesinin evine giderken saldırıya uğradı. Eve birkaç dakika mesafede iki kez darbedildiği belirtilen Tosun, yol kenarında baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürülen Tosun'un kimliği, üzerinde belge bulunmaması nedeniyle ilk etapta belirlenemedi. Yoğun bakımda tedavi gören Tosun'un kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tosun, 13 Ekim 2025'te hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmanın ardından iki sanık hakkında “kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

Son mütalaasında savcılık, her iki sanığın da bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.