Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan’dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Yaklaşık iki haftadır hastanede tedavi altında bulunan sanatçının sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine yoğun bakım süreci sona erdi.
Hakan Taşıyan’ın sağlık durumunda kritik gelişme: Ailesinden açıklama geldi
Arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan, yaklaşık iki haftadır süren tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen sanatçı, sevenlerine gönderdiği mesajda dualar için teşekkür etti.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Doktorların gözetiminde enfeksiyon riski nedeniyle yoğun bakımda tutulan Taşıyan, yapılan kontroller sonrası normal odaya alındı. Tedavisinin hastanenin ilgili servisinde devam ettiği öğrenildi.
İLK MESAJINI GÖNDERDİ
Sanatçı hasta yatağından sevenlerine kısa bir mesaj göndererek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Taşıyan, kendisi için dua eden ve destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.
Hakan Taşıyan’ın ilk olarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurduğu, ancak yapılan incelemelerde sorunun geçmişte geçirdiği böbrek nakli sonrası oluşan komplikasyonlarla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.
Tedavi sürecinde sanatçının, daha önce nakil operasyonunu gerçekleştiren doktorların bulunduğu hastaneye sevk edildiği ve burada yakın takibe alındığı açıklandı.
AİLESİNDEN AÇIKLAMA
Sanatçının ağabeyi yaptığı açıklamada, Taşıyan’ın her geçen gün daha iyiye gittiğini, doktorların kontrolünde olduğunu ve taburcu edilmesinin beklendiğini söyledi. Enfeksiyon riski nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği belirtildi.
Hakan Taşıyan, 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli geçirmiş, uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Sanatçının son gelişmeler sonrası yeniden toparlanma sürecine girdiği ifade ediliyor.