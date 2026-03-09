Yoğun bakım sürecinde sevenlerini endişelendiren Taşıyan, taburcu olduktan sonraki bu ilk görüntüsüyle hayranlarını mutlu etti. İkili uzun süre sohbet ederek hem hasret giderdi hem de birlikte iftar açtı.
Hakan Taşıyan’dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, kalp krizi şüphesiyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olmuş ve aylar sonra ilk kez görüntülendi. Sağlık durumunun oldukça iyi olduğu gözlenen sanatçı, İstanbul'da meslektaşı Uğur Işılak ile bir araya gelerek iftar yaptı.
Geçtiğimiz aylarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan, yoğun bakımda zor günler geçirmişti. Sabah Gazetesi’nde yer alan haberine göre, Ancak son haftalarda gelen güzel haberlerle sevenleri rahatlamıştı.
"İYİYİM ÇOK ŞÜKÜR, SIKINTIM YOK"
Hastaneden paylaştığı videoda moralli görünen Taşıyan, sağlık durumu hakkında merak edilenleri şöyle yanıtladı:
"Güzel insanlar merhaba, iyiyim çok şükür. Bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah hepimize iyilik sağlık verir inşallah.
"RAMAZAN AYINI UNUTMADI”
Sevenlerine bağlılığıyla tanınan usta sanatçı, mesajında mübarek Ramazan ayını da kutlamayı ihmal etmedi: "Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, bereketli olsun inşallah. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Saygılarımla."
Güz Gülleri şarkısıyla bir döneme damga vuran Hakan Taşıyan, 2021’de ölümün eşiğinden dönmüş, karaciğer ve böbrek nakli sonrası yedi ay hastanede kalmıştı. O dönem sevenlerini üzen sanatçıdan şimdi sevindirici haberler geliyor.
Tedavi sürecinde hastane değişikliği yaşanmış, abisi Fikret Taşıyan durumu şöyle açıklamıştı: Böbrek nakli sonrası gelişen sorunlar nedeniyle tanıdık doktorların bulunduğu hastaneye geçtik.
Abisi Fikret Taşıyan son olarak, "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz" demişti.
Sevenlerinin duaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgisi ve doktorların desteğiyle ayakta kaldığını belirten Fikret Taşıyan, röportajda duygularını paylaşmıştı.
Prof. Dr. Balcı’nın açıklamasında ise kalp krizi şüphesi düşük çıksa da geçmiş operasyonlar nedeniyle dikkatli davranıldığı belirtilmişti.
Sağlığı iyiye giden Taşıyan, yoğun bakımdan çıkıp normal odaya alınmış ve "Sevenlerimin duası ile Allah’a şükürler olsun sağlığım iyi durumda" mesajı vermişti.
Şimdi taburcu olduktan sonra gelen bu yeni görüntü, merakla beklenen son haliyle hayranlarını sevindirdi.
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?
1 Nisan 1973'te Ankara'da doğan Taşıyan'ın annesi Trabzonlu, babası Diyarbakırlıdır.
Çocukluğundan itibaren saza ilgi duyan sanatçı, babasıyla düğünlere giderek müzikle iç içe büyüdü. Askerliğinde sesiyle komutanlarının beğenisini kazandı ve bu destekle ilk albümünü çıkardı.
İlk olarak İstanbul'da yapımcılara gitti ancak Müslüm Gürses taklidi yaptığı düşünülerek ilgi görmedi. Ankara'ya dönerek Sıla Müzik'le "Hesabım Bitmedi" albümünü yayımladı (1996). 1997'de "Sensiz İki Gün" albümü büyük başarı getirdi, hayran kitlesi hızla büyüdü.
Ardından "Gözün Sevem" albümü geldi.
Oyunculukta da "Hesabım Bitmedi" (1998) dizisinde Hilal Aslangiray ve Ebru Destan'la başrol oynadı. 2001'de "Güz Gülleri" dizisinde Kemal karakterini canlandırdı.