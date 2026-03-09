Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı

Hakan Taşıyan’dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, kalp krizi şüphesiyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olmuş ve aylar sonra ilk kez görüntülendi. Sağlık durumunun oldukça iyi olduğu gözlenen sanatçı, İstanbul'da meslektaşı Uğur Işılak ile bir araya gelerek iftar yaptı.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 1

Yoğun bakım sürecinde sevenlerini endişelendiren Taşıyan, taburcu olduktan sonraki bu ilk görüntüsüyle hayranlarını mutlu etti. İkili uzun süre sohbet ederek hem hasret giderdi hem de birlikte iftar açtı.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 2

Geçtiğimiz aylarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan, yoğun bakımda zor günler geçirmişti. Sabah Gazetesi’nde yer alan haberine göre, Ancak son haftalarda gelen güzel haberlerle sevenleri rahatlamıştı.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 3

"İYİYİM ÇOK ŞÜKÜR, SIKINTIM YOK"

Hastaneden paylaştığı videoda moralli görünen Taşıyan, sağlık durumu hakkında merak edilenleri şöyle yanıtladı:

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 4

"Güzel insanlar merhaba, iyiyim çok şükür. Bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah hepimize iyilik sağlık verir inşallah.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 5

"RAMAZAN AYINI UNUTMADI”

Sevenlerine bağlılığıyla tanınan usta sanatçı, mesajında mübarek Ramazan ayını da kutlamayı ihmal etmedi: "Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, bereketli olsun inşallah. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Saygılarımla."

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 6

Güz Gülleri şarkısıyla bir döneme damga vuran Hakan Taşıyan, 2021’de ölümün eşiğinden dönmüş, karaciğer ve böbrek nakli sonrası yedi ay hastanede kalmıştı. O dönem sevenlerini üzen sanatçıdan şimdi sevindirici haberler geliyor.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 7

Tedavi sürecinde hastane değişikliği yaşanmış, abisi Fikret Taşıyan durumu şöyle açıklamıştı: Böbrek nakli sonrası gelişen sorunlar nedeniyle tanıdık doktorların bulunduğu hastaneye geçtik.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 8

Abisi Fikret Taşıyan son olarak, "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz" demişti.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 9

Sevenlerinin duaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgisi ve doktorların desteğiyle ayakta kaldığını belirten Fikret Taşıyan, röportajda duygularını paylaşmıştı.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 10

Prof. Dr. Balcı’nın açıklamasında ise kalp krizi şüphesi düşük çıksa da geçmiş operasyonlar nedeniyle dikkatli davranıldığı belirtilmişti.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 11

Sağlığı iyiye giden Taşıyan, yoğun bakımdan çıkıp normal odaya alınmış ve "Sevenlerimin duası ile Allah’a şükürler olsun sağlığım iyi durumda" mesajı vermişti.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 12

Şimdi taburcu olduktan sonra gelen bu yeni görüntü, merakla beklenen son haliyle hayranlarını sevindirdi.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 13

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

1 Nisan 1973'te Ankara'da doğan Taşıyan'ın annesi Trabzonlu, babası Diyarbakırlıdır.

Çocukluğundan itibaren saza ilgi duyan sanatçı, babasıyla düğünlere giderek müzikle iç içe büyüdü. Askerliğinde sesiyle komutanlarının beğenisini kazandı ve bu destekle ilk albümünü çıkardı.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 14

İlk olarak İstanbul'da yapımcılara gitti ancak Müslüm Gürses taklidi yaptığı düşünülerek ilgi görmedi. Ankara'ya dönerek Sıla Müzik'le "Hesabım Bitmedi" albümünü yayımladı (1996). 1997'de "Sensiz İki Gün" albümü büyük başarı getirdi, hayran kitlesi hızla büyüdü.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 15

Ardından "Gözün Sevem" albümü geldi.

Hakan Taşıyan'dan taburcu sonrası ilk görüntü: Uğur Işılak'la iftar yaptı - Resim: 16

Oyunculukta da "Hesabım Bitmedi" (1998) dizisinde Hilal Aslangiray ve Ebru Destan'la başrol oynadı. 2001'de "Güz Gülleri" dizisinde Kemal karakterini canlandırdı.

Kaynak: Magazin Servisi
