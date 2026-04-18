Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Safi'nin açıklamaları şu şekilde:

“Fenerbahçe’mizin olduğu her yerde umut vardır. Bugün rakiplerimizin önünde, basın önünde tartışmak biz Fenerbahçelilere yakışan bir durum değil. 4 maç kaldı, sezon bitsin her şeyi konuşuruz. Önümüzde hâlâ Türkiye Kupası ve Süper Lig hedefi var.”

“Bir Galatasaray galibiyeti bile camianın kimyasını değiştirir. Bugün birlik olma zamanı. Eleştiriyi sezon sonuna bırakalım. Bu futbolcular bizi Galatasaray maçında onurlandıracaktır. İsterlerse kazanırlar, biz de destek olacağız.”

“Bu yönetime destek olalım. Bugün seçim konuşmanın anlamı yok. Bize düşen, kulübü ve yönetimi desteklemektir. Kim ne konuşursa 4 hafta sonra konuşur.”