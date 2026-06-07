Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer gündemini hareketlendirecek bir gelişme yaşandı.

Başkan adayı Hakan Safi, Serie A devi Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Hakan Safi ve ekibinin, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı, taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transfer için gerekli zeminin hazırlandığı belirtildi.

Transferin resmiyet kazanmasının ise yapılacak başkanlık seçiminin sonucuna bağlı olduğu ifade edildi. Hakan Safi’nin seçimi kazanması halinde Hakan Çalhanoğlu transferinin kısa süre içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

HAKAN SAFİ CEPHESİNDEN PAYLAŞIM

Hakan Safi’nin X’teki seçim hesabından, Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’de şampiyonluk sonrası kutlamalarda çalan “Made in Romania” şarkısına ilişkin bir paylaşım yapıldı.

SEZON KARNESİ

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 30 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.