Fenerbahçe’de seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylığını açıklayan isimler Aziz Yıldırım ve Hakan Safi oldu.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya göre ilk seçimli genel kurul toplantısı 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ise kongre 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öte yandan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi açıklandı.

Liste şu şekilde:

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.