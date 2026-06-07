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Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağlandığı yönündeki açıklamalarının ardından Inter cephesinden yanıt geldi.

Son günlerde seçim çalışmaları kapsamında transfer projelerini açıklayan Safi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun da bu isimlerden biri olduğunu ifade etmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU SESSİZ KALMIŞTI

A Milli Takım kampında transfer iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Hakan Çalhanoğlu ise konu hakkında açıklama yapmamayı tercih etmişti.

INTER'DEN NET MESAJ

İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Ausilio, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. Sözleşmesi devam ediyor ve Fenerbahçe'den gelen o açıklamaların herhangi bir sonucu olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

2027 yılına kadar Inter ile sözleşmesi bulunan milli yıldızın geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, İtalyan kulübü oyuncusunu kadroda tutma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.