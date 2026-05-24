Fenerbahçe'de önümüzdeki ay düzenlenek başkanlık seçimine adaylığını koyan Hakan Safi, hakkında gündeme gelen Milanlı yıldız Rafael Leao'ya ilişkin transfer çalışmalarını iddiasını yazılı açıklamayla yalanladı.

'KALİTESİZ OPERASYON ÇABASI'

Hakan Safi'nin resmi seçim kampanyası hesabı 'Fenerbahçem Ne İstersen' tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece Rafael Leao transfer çalışması hakkında bir ajans tarafından gönderilen ve maksadı belli olan hesaplar tarafından kelimesi dahi değiştirilmeden kullanılan sözde haber yalandır.

Fenerbahçe SK Başkan Adayı Sn. Hakan Safi, bugüne kadar temiz, etik ve ilkeli bir iletişim stratejisi sürdürülmesi için çok net bir duruş sergilemiştir. Seçim kampanyası sürecinde de herkesten beklentisi budur.

Fenerbahçe'nin futbol planlaması hakkında açıklamalar 7 Haziran öncesinde yapılacak ve kongre üyelerinin sandığa kafaları rahat, hiçbir soru işareti olmadan gelmesi sağlanacaktır.

Bu kalitesiz operasyon çabasını Fenerbahçe kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları hakkında hukuki işlem başlatılacağını da siz kıymetli Fenerbahçelilerle paylaşmak isteriz. Kimsenin ucuz seçim stratejileriyle Fenerbahçelileri kandırmasına izin vermeyeceğiz."