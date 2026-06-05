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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi hareketlilik sürerken, başkan adayı Hakan Safi'nin transferlerle ilgili açıklamaları sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Seçim sürecinde transfer çalışmalarına da değinen Safi, kulübün geçmiş dönem transferlerine gönderme yaparak dikkat çeken ifadeler kullandı.

'BİZLERİ KİMLERE MAHKUM ETTİLER YA'

Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki transfer politikalarını eleştiren Hakan Safi, "Bizleri kimlere mahkum ettiler ya. Aatif Chahechouhe vardı, hatırlıyor musunuz?" sözleriyle taraftarların beklentilerinin değiştiğine vurgu yaptı.

'AKŞAM GÖRÜRSÜNÜZ'

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Safi, akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşanacağının sinyalini verdi.

Başkan adayı, "Şimdi ben kimi getireceğim? Akşam görürsünüz kimi getireceğimi..." ifadelerini kullanarak taraftarların merakını artırdı.

Safi'nin sözleri, Fenerbahçe'nin seçim öncesinde ses getirecek bir transfer açıklayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.