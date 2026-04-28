Fenerbahçe’de seçim atmosferi resmen başladı. Olağanüstü genel kurul kararı sonrası sarı-lacivertli camiada gözler başkanlık yarışına çevrilirken aday sayısı şimdiden üçe çıktı.

HAKAN SAFİ YARIŞA KATILDI

Daha önce adaylık sinyalleri veren Hakan Safi'nin kongre sürecinin başlamasıyla birlikte adaylığı kesinleşti.

6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçim öncesi Hakan Safi’nin yanı sıra Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk de başkanlık için yarışacak. Böylece kongrede çok adaylı bir tablo ortaya çıktı.

YÖNETİM LİSTESİ İÇİN YOĞUN MESAİ

Hakan Safi’nin seçim öncesi yönetim kurulu listesini oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Tecrübeli ve güçlü isimleri kadrosuna katmak isteyen Safi’nin temaslarını hızlandırdığı belirtildi.