Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının çalışmaları hız kazandı.

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışına hazırlanan Hakan Safi’nin, teknik direktör konusunda önemli bir adım attığı iddia edildi.

‘ANLAŞMA SAĞLANDI’

Sabah gazetesinin haberine göre Safi, kısa süre önce Napoli’den ayrılan deneyimli teknik direktör Antonio Conte ile anlaşma sağladı. Haberde, seçimleri kazanması halinde İtalyan çalıştırıcının Fenerbahçe’nin başına geçeceği öne sürüldü.

Başkan adayının son dönemde futbol yapılanmasına yönelik temaslarını yoğunlaştırdığı belirtilirken, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile bir araya geldiği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Safi’nin, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanan Şampiyonlar Ligi finali sırasında da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı. İddiaya göre Maldini, Conte ile yürütülen süreçte önemli bir rol oynadı ve temaslarda katkı sağladı. Görüşmelerde yalnızca teknik direktör konusu değil, olası transfer planlamaları ve yeni sezon kadro yapılanması da ele alındı.

AVRUPA’NIN EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN

Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi önemli kulüplerde görev yapan Antonio Conte, çalıştırdığı takımlarla kazandığı lig şampiyonluklarıyla Avrupa’nın en başarılı teknik adamları arasında gösteriliyor.

Öte yandan deneyimli isim geçtiğimiz hafta Napoli'den ayrılmıştı.