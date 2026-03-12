Hakan Sabancı’nın kalbini çalan isim kim? Oslo detayı her şeyi ele verdi

Tüm bu gelişmelerin ardından Hakan Sabancı’nın bu kez oyuncu Rabia Soytürk ile flört ettiği iddia edildi. Soytürk, Aralık 2025’te katıldığı bir davette yöneltilen sorulara “Güzel şeyler vardır, tadı kaçmasın” diyerek üstü kapalı bir yanıt vermişti.