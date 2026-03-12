Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından Hakan Sabancı’nın adı, sosyal medyada ve magazin kulislerinde sık sık farklı isimlerle anılmaya başladı.
Hakan Sabancı’nın kalbini çalan isim kim? Oslo detayı her şeyi ele verdi
Bir dönem oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde kalan Hakan Sabancı’nın yeni aşkı gündem oldu. Sabancı’nın son dönemdeki özel hayatı, magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.Derleyen: Hande Karacan
Ayrılığın hemen sonrasında sosyal medya fenomeni Ecem Oltulu ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Daha sonra ise oyuncu Tuba Büyüküstün’ün bir paylaşımını beğenmesi dikkat çekti ve bu hareket yeni söylentilerin fitilini ateşledi.
Sabancı’nın adı sonrasında DJ Mahmut Orhan’ın eski sevgilisiyle birlikte görüntülenmesiyle yeniden magazin sayfalarına taşındı. Aralık ayının başlarında ise Naz Şahin ile birkaç kez aynı mekânlarda görülmesi, yeni bir ilişkinin başladığına dair dedikoduları artırdı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Hakan Sabancı’nın bu kez oyuncu Rabia Soytürk ile flört ettiği iddia edildi. Soytürk, Aralık 2025’te katıldığı bir davette yöneltilen sorulara “Güzel şeyler vardır, tadı kaçmasın” diyerek üstü kapalı bir yanıt vermişti.
Magazin kulislerine göre bu ilişki iki ay dolmadan sona erdi. Ayrılığın sebebinin ise Sabancı ailesinin önemli isimlerinden Arzu Sabancı’nın ilişkiye sıcak bakmaması olduğu konuşuldu.
Son günlerde ortaya atılan yeni iddia ise Hakan Sabancı’nın kalbini bu kez Rus bir güzele kaptırdığı yönünde. “Xumar” isimli olduğu öne sürülen genç kadın, Sabancı’nın sosyal medya paylaşımlarındaki bazı detaylar sayesinde dikkatli takipçilerin radarına takıldı.
İkilinin aynı konserden ve aynı noktadan fotoğraflar paylaşması dikkat çekti. Paylaşımlarda yer alan görüntülerin Oslo’da aynı meydandan çekildiği iddia edilirken, bu tesadüf yeni aşk söylentilerini daha da güçlendirdi.
Şimdi magazin dünyasının merak ettiği asıl konu ise Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu yeni ilişkiye nasıl yaklaşacağı.