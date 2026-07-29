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Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Hakan Kara, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fed'in politika faizini değiştirmediğini hatırlatan Kara, üç Fed üyesinin karara katılmayarak faiz artırımı yönünde oy kullandığını ifade etti.

"10 YIL SONRA AYNI SİNYAL"

Bu durumun uzun yıllardır görülmediğini vurgulayan Hakan Kara, "Fed faizi değiştirmedi fakat üyelerden üçü karara katılmayıp faiz artırımı istedi. En son 10 yıl önce üç üyenin benzer şekilde faiz artırımı talep ettiğini görmüştük. İki toplantı sonra da Fed faiz artırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kara'nın paylaşımı, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentilere yönelik dikkat çeken bir yorum olarak değerlendirildi.