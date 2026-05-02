Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yaptığı paylaşımda çalışanların ekonomik mücadelesine dair karamsar bir tablo çizdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden asgari ücret, açlık sınırı ve alım gücü arasındaki makasın ne kadar açıldığını verilerle ortaya koyan Kara, mevcut seviyenin sembolik önemine dikkat çekti. Kara, asgari ücretin açlık sınırının yüzde 20 altına gerilediğini vurgulayarak, 1 Mayıs’ın bu gerçeği hatırlamak için önemli bir gün olduğunu ifade etti.

2022 YILININ EN KÖTÜSÜNDEYİZ

Prof. Dr. Kara'nın paylaştığı analizlerde en dikkat çekici nokta, alım gücündeki erimenin şiddeti oldu. 2026 yılı başında yapılan maaş artışlarına rağmen, asgari ücretin Türk-İş tarafından belirlenen açlık sınırı karşısında tutunamadığını gösteren grafikler, durumun vahametini gözler önüne serdi. Kara, asgari ücretin açlık sınırına oranının 2017-2021 yılları arasında daha dengeli bir seviyede seyrettiğini, ancak 2022'deki büyük enflasyon şokuyla yaşanan sert düşüşün bir benzerinin bugün yeniden yaşandığını belirtti.

Son analizlerine göre, asgari ücretin alım gücü bugün, enflasyonun aniden patladığı ve ekonomik sarsıntıların zirve yaptığı 2022 yılından bile daha geride bulunuyor. 2022'de 0,8 seviyelerine kadar inen asgari ücretin açlık sınırına oranı, aradaki toparlanma çabalarına rağmen 2026 itibarıyla yeniden aynı kritik seviyeye gerilemiş durumda.