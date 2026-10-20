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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomist Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından Mart-Eylül 2026 dönemindeki akaryakıt fiyat artışlarına ilişkin bir grafik paylaştı.

Grafikte yer alan verilere göre söz konusu dönemde motorin fiyatı yüzde 56,1, benzin fiyatı ise yüzde 39 arttı.

EŞEL MOBİL OLMASAYDI ARTIŞ DAHA YÜKSEK OLACAKTI

Kara'nın paylaştığı grafikte, eşel mobil sisteminin uygulanmaması durumunda ortaya çıkacak fiyat artışlarına da yer verildi.

Buna göre eşel mobil sistemi olmasaydı motorindeki fiyat artışı yüzde 74,8'e, benzindeki artış ise yüzde 57'ye ulaşacaktı.