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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki ülkenin ticaret, savunma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini daha ileri taşımayı hedeflediğini ifade eden Fidan, Türkiye-Kanada ilişkilerini "stratejik seviyeye taşıma" kararı aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ortaya koyduğu iradenin iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir aşamaya taşıdığını ifade eden Fidan, dışişleri bakanlıkları olarak bu süreci daha kurumsal bir zemine oturtmak için çalıştıklarını kaydetti.

Fidan, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin iki hafta sonra Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edeceğini, ilerleyen dönemde ise ikili resmi ziyaret gerçekleştirmesinin de planlandığını açıkladı.

"SERBEST TİCARET HACMİ ARTIRACAK"

Türkiye ile Kanada arasındaki ticari ilişkilere de değinen Fidan şunları aktardı:

"Ülkelerimiz arasında serbest ticaret hayata geçilmesi halinde halen 3.2 milyar ABD doları düzeyinde seyreden ikili ticaret hacmimizin daha da artacağını değerlendiriyoruz"

NÜKLEER ENERJİ VURGUSU

Kanada temasları kapsamında Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ettiklerini hatırlatan Fidan, Kanada'nın nükleer enerji alanındaki teknolojik kapasitesinden etkilendiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin nükleer enerji yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Fidan, özellikle küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda Kanada'nın attığı somut adımların dikkat çekici olduğunu ifade etti. Enerji Bakanlığının bu teknolojiye yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Fidan, Türkiye'nin Kanada'nın bilgi ve tecrübesinden yararlanmasına yönelik görüşmeler yaptıklarını aktarıp şunları söyledi:

"Savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz. Kısacası ülkelerimizin yararına olacak çok sayıda proje üzerinde ekipler olarak çalışmaktayız. Bu projeleri hayatta geçirmek için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz"