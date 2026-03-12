Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

'HER SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ'

"İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız" diyen Fidan, "Bu maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her türlü senaryoya hazırlıklı durumdayız. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

'NETANYAHU HÜKÜMETİ BÖLGEDEKİ HER İNSANİ KRİZİN MERKEZİNDE YER ALIYOR'

Netanyahu hükümetinin bölgedeki her savaşın ve insani krizin merkezinde yer aldığını belirten Fidan, "Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak bu gerçeği kabul etmeli ve dile getirmeliyiz. Yayılmacı politika izleyen İsrail, kirli savaşı Lübnan'a da taşımakta" dedi.

'TÜRKİYE'YE GÖNDERİLEN FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ'

Türkiye'ye gönderilen iki füze ile ilgili açıklamalarda bulunan Fidan, "Mevcut iki füzeyle ilgili NATO hava savunma sistemlerinin devreye girmesi aslında bizim parçası olduğumuz ve büyük destek verdiğimiz NATO'nun kolektif savunma konseptiyle çok yakından uyumlu bir hareket tarzı oldu. Bölgede olan gelişmeler hava savunma sistemlerinin çok önemli olduğunu gösterdi. Türkiye'ye yönelik gönderilen füze havada imha edildi, hava savunmada koordine içindeyiz. Mevkidaşımla savaşın bir an önce durması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.