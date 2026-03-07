ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan süreç, İran’ın da karşılık vermesiyle sıcak savaşa dönüştü. İran, komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı.

İran tarafından gönderilen bir füze, Türkiye sınırlarına girdi. NATO, Türkiye sınırlarına giren mühimmat parçasını havada etkisiz hale getirdi.

Yaşanan olay sonrası İran Büyükelçisi Ankara’ya davet edilerek bir görüşme gerçekleştirilmişti. İran kanadından ise, Türkiye’ye karşı bir saldırı gerçekleştirilmediği açıklanmıştı.

"KİMSE BÖYLE BİR MACERAYA ATILMASIN"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaşanan olay sonrası İranlı yetkililerle yapılan görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Fidan, yaptığı açıklamada, “İranlı arkadaşlarımıza ‘Bu yolunu kaybetmiş bir füze ise başka bir konu ama bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz aman diyeyim İran’da kimse böyle bir maceraya atılmasın dedik” dedi.