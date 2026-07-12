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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski Katar Emiri ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin babası Şeyh Hamad bin Halife El Sani’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şeyh Hamad bin Halife El Sani’nin vefatından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

“SEÇKİN BİR LİDER VE BİLGE BİR DEVLET ADAMIYDI”

Fidan mesajında, eski Katar Emiri için şu ifadeleri kullandı:

“Katar Devleti'nin eski Emiri ve Yüce Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Thani'nin babası Yüce Baba Emir Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz.”

Şeyh Hamad bin Halife El Sani’nin önemli bir lider ve devlet adamı olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği öneme dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEN KATAR HALKINA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mesajında, “Türkiye ile ilişkileri ilerletmeye verdiği değeri ve bölgesel ve küresel barış ile istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnettarlıkla hatırlayacağız” dedi.

Fidan, Şeyh Hamad bin Halife El Sani’nin ailesine ve Katar halkına başsağlığı dileyerek, hayatını kaybeden eski Katar Emiri için Allah’tan rahmet temennisinde bulundu.