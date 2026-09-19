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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında dış politika gündemini değerlendirirken. Fidan; Suriye, İsrail, Mekke İttifakı, İran-ABD gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ege'deki gelişmelerin yanı sıra “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyarette sürecin kentteki yansımalarını gözlemleme fırsatı bulduğunu belirtti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN İNANILMAZ DERECEDE YANKI BULDUĞUNU GÖRDÜM”

Diyarbakır'da farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini anlatan Fidan, şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derece yankı bulduğunu gördüm. Çok değişik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelme imkanım oldu. Karşılıklı görüş alışverişlerimiz oldu.”

“SİLAHLARIN BIRAKILMASIYLA İLGİLİ SOMUT ADIMLAR GERÇEKLEŞMEDİ”

Kuzey Irak'taki silah bırakma sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan Fidan, sürecin bir yılı aşkın süredir devam ettiğini ancak sahada beklenen somut adımların henüz atılmadığını ifade etti.

Fidan, şöyle konuştu:

“Bir yıldan fazla bir zaman geçmiş. Silahların bırakılmasıyla ilgili somut adımların atılması şu ana kadar gerçekleşmedi. Bundan sonra gerçekleşmesi için, bir takım mekanizmaların hayata geçmesi, onun için zaman faktörünün ben önemli olduğunu düşünüyorum. Daha hızlı olabilir... Ama dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor.”

“TEHDİDİN KENDİSİNİ LAĞVETMESİ ÖNEMLİ”

Ortaya konulan açıklamalar ve iradenin tek başına yeterli olmadığını belirten Fidan, bunların pratik adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Fidan, “Şu anda ortaya konmuş bir takım beyanlar var, iradeler var ama pratikte tehdidin kendisini lağvetmesi, tehdit olmaktan çıkartması önemli. Bunu da çok yakından takip etmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

SURİYE VE IRAK VURGUSU

Suriye ve Irak'taki gelişmelerin “Terörsüz Türkiye” süreciyle bağlantılı olduğunu belirten Fidan, bölgedeki şartların Türkiye'nin izlediği politikayı desteklediğini savundu.

Fidan, “Ben özellikle Suriye'deki ve Irak'taki gelişen şartların da izlediğimiz politikanın da açıkçası Terörsüz Türkiye'yi iki taraflı beslediğini düşünüyorum.” dedi.

Suriye ve Irak'ta yaşanan ve planlanan gelişmelerin sürecin tamamlayıcı unsurları olduğunu söyleyen Fidan, bölgede silahlı yapıların hareket alanının giderek daraldığını ifade etti.

“SİLAHLI GRUPLARIN CİRİT ATMASINA KİMSE İZİN VERMİYOR”

Fidan, Suriye ve Irak'taki mevcut tabloya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Burada artık ne Suriye'de ne Irak'ta o ülkenin silahlı unsurları dışında herhangi bir silahlı unsurun barınmasına izin verecek bir ne siyasal ortam var, ne işgal ortamı var, ne artık anlayış var. Her iki ülkenin iktidarı da bu konuda kararlı.”

PKK'ya ilişkin de konuşan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“PKK veya başka bir örgüt tarafından işgal edilmesine, silahlı gruplar tarafından kontrol edilmesine, bu grupların ülkede cirit atmasına kimse izin vermiyor artık. Gelinen nokta da bu.”

Fidan, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin “Terörsüz Türkiye” sürecini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirterek, “Dolayısıyla bu Terörsüz Türkiye için tamamlayıcı bir yol olacak adımlarla da bu sorunu inşallah kalıcı olarak gündemimizden çıkartırız.” dedi.

SDG'NİN ENTEGRASYON SÜRECİNİ DE DEĞERLENDİRDİ

Fidan, Suriye'de SDG'nin feshi ve entegrasyonuna ilişkin süreci de değerlendirdi. Tarafların kontrollü şekilde ilerleme konusunda bir irade ortaya koyduğunu söyleyen Fidan, sürecin tamamlanmasına kadar gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Kontrollü şekilde sürecin ilerletilmesine yönelik bir arzu görüyoruz taraflarda.” diyen Fidan, yapılan açıklamaların ardından pratik adımların da atılması gerektiğini ifade etti.

MEKKE İTTİFAKI İÇİN “OYUN DEĞİŞTİRİCİ” DEDİ

Fidan'ın gündemindeki bir diğer konu, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından yeniden gündeme gelen Mekke İttifakı oldu.

Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ciddi saldırılar olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin ittifak anlaşmasından kaynaklanan sorumluluklarına dikkat çekti.

Fidan, “Bizim anlaşmamızda da müttefiklik anlaşması var, sözümüzün eriyiz. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Mekke İttifakı olarak yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz.” dedi.

Mekke İttifakı'nın kağıt üzerinde kaldığı yönündeki yorumlara da yanıt veren Fidan, “Buna biz gülüp geçiyoruz. Mekke İttifakı çok oyun değiştirici bir platform olacak.” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN TÜRKİYE AÇIKLAMALARINA YANIT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik söylemlerini de değerlendiren Fidan, Netanyahu'nun siyasi pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Türkiye karşıtı söylemleri kullandığını savundu.

Fidan, Türkiye'nin bu açıklamaları hafife almadığını belirterek, “Türkiye bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil.” dedi.

RUSYA VE UKRAYNA'YA TEKLİF GÖNDERİLDİ

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuşan Fidan, Karadeniz'deki saldırıların deniz taşımacılığı ve tahıl sevkiyatı açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Türkiye'nin iki tarafa da bir teklif gönderdiğini açıklayan Fidan, “İki tarafa da bir teklif gönderdik, cevap bekliyoruz. Birinci öncelik tahılın Karadeniz'den çıkarılması.” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'A EGE MESAJI

Ege'deki gelişmeleri de değerlendiren Fidan, Türkiye'nin gerilimden yana olmadığını belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Fidan, “Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz.” dedi.

Fidan, Yunanistan'ın “maceracı adımlar” atması halinde Türkiye'nin tutumunun ve gücünün bilindiğini ifade ederken, sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirtti.