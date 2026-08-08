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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

MEKKE ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın bazı köşe taşları var. Dün tarihi bir gündü. Uzun yıllardır hedeflediğimiz olaylardan birine tanıklık ettik.

Bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Dışarıdan gelen hegamonlar sorunları çözmüyorlar, daha da akut hale getiriyorlar.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Bölgedeki istikrarsızlıklarının giderilmesi, durdurulması, daha büyük entegrasyonun sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda bir irade var. Bölge ülkeleriyle iyi ilişkilerimiz var.

2 yıl bu anlaşma için çalıştık. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç var. 3 ülke birbirinin güvenliği ile yakından ilgilenecek.

NATO'NUN 5. MADDESİYLE AYNI

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın teknik olarak, NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı.

'BİZE SALDIRMAYANLAR HEDEFTE DEĞİL'

Anlaşmada yazıya bağladığımız bir ortak tehdit yok. Anlaşma bir ülkeyi hedef almıyor. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.

Hiçbir şekilde farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak değiliz.

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye yayılmacı ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşguller.

(Kafkas Paktı ihtimali) Bunlar gerektiği zaman inşa edilebilir.

Avrupa'yla Orta Doğu güvenlik mimarilerini Türkiye üzerinden uzun vadede, hatta orta vadede uyumlaştırılması mümkün.

(İran Körfezi'nde savaş ve mücadelede Hürmüz Boğazı'nın kapatılması) Enerji açısından bize doğrudan etki eden bir durum yok.

Kızıldeniz ticaret havzasının kapatılması bizim tabii ki menfaatimizle doğrudan bir konu.