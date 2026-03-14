Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.

Ankara'da ikili görüşmeden sonra kameraların karşısına geçen Fidan ve mevkidaşı açıklamalarda bulundu.

'SAVAŞIN BÖLGEYE YAYILMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ'

Savaşın bölgeye yayılmasından endişeli olduklarını belirten Fidan, “İsrail bölgeyi yeni bir istikrarsızlığa sürüklüyor” sözlerini sarf etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının bölgede yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adım olduğunu belirten Fidan, “Netanyahu'nun (Lübnan’da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz” sözlerini sarf etti.

İran'dan ateşlendiği belirtilen ve Türk hava sahasına giren bir füzenin dün düşürüldüğünü hatırlatan Hakan Fidan, "Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz, sergilediğimiz yapıcı yaklaşım milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen bir füze daha etkisiz hale getirilmiştir. Bu vahim hadiseyle ilgili olarak İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.