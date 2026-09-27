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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul haftası kapsamında gerçekleştirilen temasları değerlendirdi.

Fidan, ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarının yanı sıra bakanlık ve diğer Türk kurumlarının yetkililerinin de çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiğini ve çeşitli toplantılarda Türkiye'yi temsil ettiğini aktardı.

Fidan, hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmaların Türk diplomasisinin farklı coğrafyalardaki etkinliğini ve geniş bir gündemde inisiyatif alma kabiliyetini gösterdiğini ifade etti.

FİLİSTİN'DEN GIDA GÜVENLİĞİNE BİRÇOK BAŞLIK ELE ALINDI

Türkiye'nin Genel Kurul haftasında birçok konuda yürütülen çalışmalara katkı sunduğunu belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin başta olmak üzere, iklim değişikliği, gıda güvenliği, arabuluculuk ve göç gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı sunduk. Ev sahipliği yapacağımız BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31 Zirvesi) ilişkin önceliklerimizi açıkladık."



“ARTAN DİPLOMATİK AĞIRLIĞIMIZI ORTAYA KOYDU”

Türkiye'nin öncülük ettiği girişimlere ve krizlerin barışçıl şekilde çözülmesi amacıyla sunduğu önerilere gösterilen ilgiye dikkat çeken Fidan, bunun Türkiye'nin artan diplomatik ağırlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Fidan açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz."