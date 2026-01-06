Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz’e düzenlediği ziyarette Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu'nun sorularını yanıtladı.

Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump’ın göreve geldiğinden bu yana Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili yapıklarını kesinlikle onayladıklarını söyledi. Bakan Fidan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediklerinin altını çizerek, başından beri çatışmayı durdurmanın tek yolunun ateşkes ve diyalog olduğunu bildiklerini söyledi.

Savaşın sadece Rusya ve Ukrayna arasında olmadığının altını çizen Fidan, “Savaş, Ukrayna ve Rusya'nın çok ötesinde bir şey halini aldı. Fay hatları oluşturdu, büyük bölünmelere neden oldu, Avrupa'dan başlayan ve başka ülkelerde de devam eden ekonomik krizler, enerji krizi ve siyasi krizlere yol açtı ve aynı zamanda tahıl sevkiyatı sorunları nedeniyle gıda krizine yol açtı. Bir dizi küresel büyük krize bu şekilde aslında yol açtı. Dolayısıyla bitmesi gerekiyordu” dedi.

Türkiye ile Trump yönetiminin yapmaya çalıştığı şeylerin tamamen örtüştüğünü dile getiren Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti:

“Dediğiniz gibi Türkiye savaşın taraflarını bir araya toplayabilen tek ülke. Aynı masanın etrafına onları oturtabildik. Sayın Trump ve ekibi farklı taraflarla görüşerek bir mekik diplomasisi uyguluyor ki bu çok iyi. Biz de onlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım başarırlar ve biz de gerçekten en kısa zamanda bu anlamsız savaşın bittiğini görebiliriz."