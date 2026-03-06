Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan bugün Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.
Hakan Fidan ve Ararat Mirzoyan kritik görüşme: Bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri detaylı şekilde ele aldı.
Kaynak: AA
