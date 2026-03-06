Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan bugün Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştüDışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştüGündem
Hatay'da düşürülen füze sonrası Hakan Fidan'dan kritik görüşmeHatay'da düşürülen füze sonrası Hakan Fidan'dan kritik görüşmeGündem