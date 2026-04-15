Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu

Fidan, "Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslarımız devam ediyor" dedi.

Hürmüz'deki gemilerden üçünü çıkardıklarını, dört geminin çıkma talebi olmadığını bildiren Uraloğlu ise, "Geriye kalanlardan bir tanesi enerji gemisi, iki tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemiler. Orada zaten maliyetlerle devam ediyorlar ve edecekler. Çıkma talepleri yok. Geri kalan sekiz tane gemimizin çıkarma talebini Dışişleri Bakanlığı koordinesiinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz" dedi.