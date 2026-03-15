Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Associated Press’e verdiği röportajda Orta Doğu’daki gerilimi değerlendirdi.

Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlaması için henüz ciddi bir girişim olmadığını belirtti.

İran’ın, nükleer program konusunda görüşmeler sürerken saldırıya uğradığı için “ihanet duygusu” hissettiğini ifade eden Fidan, buna rağmen arka kanal diplomasisine açık olabileceklerini söyledi.

TÜRKİYE SAVAŞIN DIŞINDA KALMAK İSTİYOR

Fidan, Ankara’nın Orta Doğu’da genişleyen savaşın dışında kalmayı hedeflediğini vurgulayarak, NATO savunma sistemleri sayesinde Türkiye’ye yönelen bazı füzelerin engellendiğini dile getirdi.

Türkiye’nin temel önceliğinin çatışmanın dışında kalmak olduğunu belirtti.

BÖLGESEL DİPLOMASİ VE ARABULUCULUK

Ankara’nın savaş öncesinde ABD, İran ve bölge ülkelerini İstanbul’da bir araya getirmeyi teklif ettiğini hatırlatan Fidan, bu girişimin sonuç vermediğini söyledi.

Türkiye’nin ayrıca Suriye’de geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara liderliğindeki yönetimi desteklediğini ve savaş sonrası Gazze için yürütülecek uluslararası girişimlerde rol almaya çalıştığını ifade etti.